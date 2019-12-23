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Сирия: удар по Дамаску нанес Израиль | Фото:23.12 18:55   MIGnews.com

Сирия: удар по Дамаску нанес Израиль

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обвинил Израиль в ракетных ударах по Дамаску и пригородам, которые были нанесены 22 декабря.

Об этом он сказал во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"Вчера Израиль совершил нападение на САР, выпустив ряд ракет по объектам в Дамаске и пригородах", – сказал Муаллем.

Более того, он обвинил США в ударе по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Хомса при помощи беспилотников. "Хочу отметить, что это все происходит зимой, когда нам очень нужны и нефть, и газ", – добавил он.

Тем временем, политический обозреватель Барри Гроссман в комментарии PressTV объявил, что целью предполагаемых атак Израиля является эскалация войны и провокация Ирана.


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