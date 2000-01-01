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Офер Шелах: не БАГАЦ должен решать судьбу Нетаниягу | Фото:23.12 18:21   MIGnews.com

Офер Шелах: не БАГАЦ должен решать судьбу Нетаниягу

Депутат "Кахоль Лаван" Офер Шелах прокомментировал ожидаемое слушание в Верховном суде о возможности назначения на пост премьер-министра человека, против которого выдвинуты уголовные обвинения.

Он надеется, что постановление не будет принято, передает The Times of Israel.

"Премьер-министр с обвинительным заключением должен быть публично дисквалифицирован, и мы не станем с ним заседать. Но было бы лучше, если бы решал народ, а не суд", – подчеркнул он.

Заявление депутата "Кахоль Лаван" повторяет аналогичные аргументы Нетаниягу, который ранее обвинил судебную систему в подрыве демократии.

Тем временем, Бецалель Смотрич выступил за запрет суда, отметив, что в конечном итоге это приведет к победе правых на выборах.

"Очень надеюсь, что система правосудия продолжит коллективное самоубийство. Юридический советник в своей позиции заявит, что Нетанияху не сможет сформировать правительство, БАГАЦ примет эту позицию, и тогда правые победят на этих выборах. Продолжайте помогать нам. Еще немного", – отметил он.


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