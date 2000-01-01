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`Сохнут`: данные о неевреях – вредные и ложные | Фото:23.12 17:45   MIGnews.com

"Сохнут": данные о неевреях наносят ущерб

Еврейское агентство "Сохнут" обеспокоено докладом, в котором сказано, что большинство репатриантов, совершивших алию в Израиль, не являются евреями.

"Еврейское агентство глубоко не одобряет статью, опубликованную сегодня утром. Она наносит ущерб сотням тысяч еврейских репатриантов, которые реализовали сионистскую мечту и приехали в Израиль, чтобы построить здесь свое будущее и будущее своих детей. А в этой статье они помечены совершенно неподобающим образом", – заявил глава агентства Ицхак Герцог.

Он уточнил, что источник информации, цитируемый в статьях, "не заслуживает доверия", поскольку данные "Сохнут" представляют совершенно другую картину.

"Как известно, за последние десять лет в Израиль прибыли более четверти миллиона репатриантов из более чем ста пятидесяти стран. Возьмем, для примера, данные в статье, касающиеся репатриации из Франции: в полном противоречии тому, что написано в статье, в соответствии с данными Сохнута 97% олим из Франции – евреи по Галахе и только 3% приехали на основании закона о возвращении. Министерство внутренних дел поступило верно, разъяснив упомянутую публикацию", – добавил Герцог.

Ранее была обнародована статистика, в которой сообщалось, что лишь 14% лиц, репатриировавшихся в Израиль в соответствии с положениями Закона о Возвращении, являются евреями.

Уточнялось, что с начала 2012 по октябрь 2019 года в Израиль репатриировались 179 849 человек, но только 25 375 из них – евреи.

За последние семь лет из России репатриировались 50 093 человека, лишь 2 244 из них признаны евреями. Из Украины репатриировались 34 835 человек – 3 123 евреи. Из Франции – 2 0825 человек, из которых 7 851 – евреи. Из США – 12 875 человек, из которых 5 487 признаны евреями.

Представитель Министерства внутренних дел позже заявил, что в статистике произошла ошибка, а цифры будут пересмотрены.


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