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МВД пересмотрит статистику о репатриации: возможна ошибка | Фото:23.12 13:30   MIGnews.com

МВД пересмотрит статистику о репатриации: возможна ошибка

Только 14% всех новых репатриантов, совершивших алию в Израиль за последние восемь лет, являются евреями, согласно статистике МВД о характере репатриации в Израиль, опубликованной по требованию Ассоциации За Религиозной Равноправие Хадаш.

Согласно данным, собранным администрацией пунктов пересечения границы, народонаселения и иммиграции, подавляющее большинство людей, совершивших алию в Израиль за последние восемь лет, не являются евреями в соответствии с еврейским законодательством.

После публикации отчета представитель Министерства внутренних дел заявил, что в статистике произошла ошибка, и что цифры будут пересмотрены.

"Очевидно, были неточности в сборе данных, которые сообщили по статистике иммиграции. Статистика пересматривается, и как только проверка будет завершена, будет предоставлено обновление".

Согласно отчету, из 179 849 репатриантов только 14,1%, или 25 375 - евреи в соответствии с еврейским законодательством. Подавляющее большинство, 154 474, были супругами или родственниками евреев.


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