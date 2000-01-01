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Россия - против скоростного трамвая в Иерусалиме 23.12 13:04   MIGnews.com

Россия - против скоростного трамвая в Иерусалиме

Экономическое издание Калькалист сообщает о возникновении нового очага напряженности в отношениях между Россией и Израилем.

Россия требует остановить работы по строительству “красной линии” иерусалимского скоростного трамвая в районе Адасса Эйн Керем. Для прокладывания трамвайных путей необходимо расчистить территорию рядом с русской православной церковью - и церковь этому противится.

Строительство транспортной развязки на перекрестке Ора является одним из главных инфраструктурных проектов министерства транспорта и муниципалитета Иерусалима. Его стоимость оценивается в несколько сот миллионов шекелей. Среди прочего, планируется перенести основной перекресток под землю, используя два тоннеля длиной в 23,5 километра с тем. чтобы расчистить дорогу для путей скоростного трамвая к больнице Хадасса Эйн Керем.

Осуществлении проекта уже началось, его инаугурация намечена на 2022 год. Без тоннелей, трамваи и автомобили будут мешать друг другу, и движение машин скорой помощи к больнице будет крайне затруднено.

Российская религиозная делегация подала в иерусалимский комитет строительства письмо с сильнейшими возражениями. Российские религиозные деятели указывают, что стройка будет проходить в непосредственной близости от церкви женского монастыря русской православной церкви. Они опасаются, что работы будут мешать доступу к монастырю, а также могут причинить ущерб самому историческому зданию. они также указывают на то. что шум от работ “будет мешать монахиням в их молитвах”.

Женский монастырь в Эйн Керем был построен еще в 19-м веке, но его церковь на протяжении многих десятилетий стояла недостроенной. Только в начале 2000-х, благодаря финансированию российского правительства, строительство церкви с ее характерными золотыми куполами было завершено.


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