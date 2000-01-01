23.12 16:01 MIGnews.com

5 человек приговорены к смертной казни за убийство Хашогги

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В понедельник, 23 декабря, власти Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пять человек и еще троих к тюремному заключению на общий срок в 24 года за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в октябре прошлого года.Заместитель прокурора Саудовской Аравии и официальный представитель Шалаан аль-Шалаан заявил, что суд отклонил обвинения против еще троих из 11 подозреваемых, и признал их невиновными.Хашогги был резидентом США и критиком саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана, фактического правителя королевства. В последний раз его видели в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года, куда он отправился, чтобы получить документы перед своей свадьбой. По сообщениям, его убили в номере, расчленили тело и вывезли останки, которые так и не были найдены.Убийство вызвало глобальный резонанс, запятнавший образ наследного принца, который отрицает вину. В ходе секретных разбирательств в Эр-Рияде было арестовано 11 подозреваемых. Всего к допросам привлекались 21 человек.Уголовный суд Эр-Рияда объявил смертную казнь пяти лицам, имена которых еще публикуются, "за совершение и непосредственное участие в убийстве". Трое были приговорены к различным срокам заключения на общую сумму 24 года "за их роль в сокрытии этого преступления и нарушении закона". Шалаан добавил, что следственные действия доказали, что между осужденными и Хашогги не было "враждебности". Приговоры могут быть обжалованы.В ноябре прошлого года прокурор Саудовской Аравии заявил, что Сауд аль-Кахтани, бывший высокопоставленный саудовский королевский советник, обсуждал действия Хашогги до того, как он вошел в консульство Саудовской Аравии с командой, которая впоследствии убила его.По словам прокурора, Кахтани действовал в координации с заместителем начальника разведки Ахмедом аль-Асири, который приказал репатриировать Хашогги из Турции, и что ведущий переговорщик на месте решил убить его.Оба мужчины были отстранены от должности, но пока Асири находился под следствием, Кахтани не трогали.В понедельник Шалаан сказал, что Асири был освобожден из-за недостатка улик.