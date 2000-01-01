23.12 16:46 MIGnews.com

Христиане из Газы все-таки смогут посетить Израиль

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Израиль разрешит христианам из Газы посетить страну на праздники, в том числе Бейт-Лехем (Вифлеем) и Иерусалим. Ранее, власти выпустили соответствующий запрет.В отличие от обычной политики на рождественские каникулы, в этот раз христианам из Газы будет разрешено выезжать за границу, но никому не будет разрешено выезжать в Израиль или на Западный берег.В воскресенье, 22 декабря, COGAT, объявил в Твиттере, что они "продлили упрощение поездок для христианского населения Газы на рождественские праздники". В результате COGAT заявил, что "разрешения на въезд в Иерусалим и на Западный берег будут выдаваться в соответствии с оценками безопасности и без учета возраста".В Газе проживает всего около 1000 христиан. В прошлом году Израиль предоставил разрешения для около 700 христиан из Газы на поездки в Иерусалим, Вифлеем, Нацарет и другие святые города, в которые ежегодно приезжают тысячи паломников.