23.12 11:32 MIGnews.com

Американцы научились глушить С-400

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Портал Israel Defence сообщает о том, что американские военные научились нейтрализовывать российские системы ПРО С-400, развернутые на базе российских ВВС в Хмеймим в Сирии.Самолеты электронной разведки и войны P-8 POSEIDON могут перехватывать частоты радаров, используемых батареями С-400.По данным в российской прессе, американцы, по завершении расшифровки данных радаров смогут вносить такие помехи, что операторы С-400 будут видеть на экранах самолеты, которых вообще нет.Русские в ответ вынуждены срочно перебрасывать в Сирию новейшие системы С-500. Развертывание начнется уже в 2020 году.