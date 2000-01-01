23.12 11:32 MIGnews.com
Американцы научились глушить С-400
Портал Israel Defence сообщает о том, что американские военные научились нейтрализовывать российские системы ПРО С-400, развернутые на базе российских ВВС в Хмеймим в Сирии.
Самолеты электронной разведки и войны P-8 POSEIDON могут перехватывать частоты радаров, используемых батареями С-400.
По данным в российской прессе, американцы, по завершении расшифровки данных радаров смогут вносить такие помехи, что операторы С-400 будут видеть на экранах самолеты, которых вообще нет.
Русские в ответ вынуждены срочно перебрасывать в Сирию новейшие системы С-500. Развертывание начнется уже в 2020 году.
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