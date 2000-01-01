23.12 10:42 MIGnews.com

Охана издевается над Мандельблиттом

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Министр юстиции Амир Охана намерен бросить новый вызов юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту - и рассматривает возможность назначения на пост и.о. генерального прокурора Израиля юристов, не работающих в структурах государственной прокуратуры.Об этом сообщают 12-й канал израильского ТВ и портал ynet.Охана теперь откровенно издевается над Мандельблиттом. Мандельблитт, мотивируя свое решение в отношении Орли Бен-Ари Гинзберг говорил о том, что ее назначение “является недостаточно обоснованным” - из-за того, что кандидату Оханы якобы не хватает опыта работы на руководящих должностях.В ответ на расширение списка кандидатов Мандельблитта и включение в него двух заместителей генерального прокурора - Нурит Литман и Лиат Бен-Ари, не имеющих опыта в криминальных делах Охана написала Мандельблитту: “Я рад, что поле вашего зрения расширилось - и так быстро. Как я говорил вам с самого начала, я встречусь с любым предложенным вами кандидатом - даже с той, относительно “победы” которой на тендере на должность заместителя генпрокурора у главы комиссии по назначениям остались серьезные вопросы [намек на Лиат Бен-Ари, подозреваемую в получении должности после фиктивного тендера]”.Охана не остановился на этом и добавил: "Как же теперь важнейший офис генеральной прокуратуры по экономическим преступлениям останется без главы? - Но я , в любом случае, готов всех выслушать с открытой душой и сердцем”.