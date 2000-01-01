23.12 10:31 MIGnews.com

Охана - Мандельблиту: я встречусь с кандидатами

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Исполняющий обязанности министра юстиции Амир Охана заявил юридическому советнику правительства Авихай Мандельблиту, что встретится с кандидатами на замену государственного прокурора Шая Ницана.Об этом сообщает Ynet.Охана отправил Мандельблиту письмо в понедельник утром, 23 декабря, в ответ на предыдущее письмо, которое включало имена нескольких потенциальных кандидатов.Среди кандидатов были заместитель государственного прокурора Нурит Литтман и Лиат Бен Ари (адвокат по вопросам налогообложения и экономики).