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Охана - Мандельблиту: я встречусь с кандидатами | Фото:23.12 10:31   MIGnews.com

Охана - Мандельблиту: я встречусь с кандидатами

Исполняющий обязанности министра юстиции Амир Охана заявил юридическому советнику правительства Авихай Мандельблиту, что встретится с кандидатами на замену государственного прокурора Шая Ницана.

Об этом сообщает Ynet.

Охана отправил Мандельблиту письмо в понедельник утром, 23 декабря, в ответ на предыдущее письмо, которое включало имена нескольких потенциальных кандидатов.

Среди кандидатов были заместитель государственного прокурора Нурит Литтман и Лиат Бен Ари (адвокат по вопросам налогообложения и экономики).


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