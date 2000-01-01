23.12 09:33 MIGnews.com

Британия: Аль-Каида готовит атаку дронов против авиалайнеров

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Министр безопасности Британии Бен Уоллес в интервью The Sunday Times заявил, что Аль-Каида готовит новую масштабную атаку против Запада.По словам Уоллеса, террористы развивают технологию, с помощью которой они намерены атаковать гражданские аэропорты и авиалайнеры.Уоллес говорит, что из-за планов террористов он “не может спать по ночам”. По его словам, для того, чтобы сбивать самолеты, Аль-Каида готовится использовать дроны с взрывчаткой и миниатюрными бомбами на борту.