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23.12 09:33   MIGnews.com

Британия: Аль-Каида готовит атаку дронов против авиалайнеров

Министр безопасности Британии Бен Уоллес в интервью The Sunday Times заявил, что Аль-Каида готовит новую масштабную атаку против Запада.

По словам Уоллеса, террористы развивают технологию, с помощью которой они намерены атаковать гражданские аэропорты и авиалайнеры.

Уоллес говорит, что из-за планов террористов он “не может спать по ночам”. По его словам, для того, чтобы сбивать самолеты, Аль-Каида готовится использовать дроны с взрывчаткой и миниатюрными бомбами на борту.


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