23.12 20:45 MIGnews.com

В Ливане протестующие перекрывают дороги

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В воскресенье несколько сотен человек, протестующих в Бейруте по поводу состояния экономики и политики Ливана, ненадолго перекрыли несколько главных дорог в столице.Большинство протестующих собрались возле правительственного штаба, где некоторые надели желтые жилеты, повторяя протесты французских "желтых жилетов". Требования включали бесплатное медицинское обслуживание, более низкие цены на продукты питания и снижение налогов.Некоторые из протестующий разошлись по улицам вокруг Бейрута, когда на одной из главных улиц загорелись мусорные баки, где произошла драка между демонстрантами и солдатами, стремящимися открыть дорогу, сообщило Национальное информационное агентство Ливана.В военном заявлении содержался призыв к «мирному протесту, а не к нападкам на государственную и частную собственность».