Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Цунами смыло концерт со зрителями: 168 погибших в Индонезии
Пресс-представитель агентства по борьбе с последствиями природных бедствий Индонезии сообщил о том, что, по уточненным данным, в результате цунами , ударившего по популярным пляжам и курортам в пролив Сунда погибли 168 человек, 745 ранены.
Израильская разведка: Трамп нас предал
Газета The New York Times публикует высказывания анонимного источника в израильской разведке, комментирующего неожиданное решение президента США Дональда Трампа о выводе американского контингента из Сирии.