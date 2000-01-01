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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить 24.12 06:21   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Цунами смыло концерт со зрителями: 168 погибших в Индонезии
Пресс-представитель агентства по борьбе с последствиями природных бедствий Индонезии сообщил о том, что, по уточненным данным, в результате цунами , ударившего по популярным пляжам и курортам в пролив Сунда погибли 168 человек, 745 ранены.

Айзенкот: по израильскому имиджу в Газе нанесен удар
Айзенкот был вынужден признать, что по силе сдерживания и имиджу ЦАХАЛа в Газе нанесен серьезный удар.

Иранская гвардия готовит "опустошительный удар"
Военно-морские подразделения корпуса стражей исламской революции Ирана провели масштабные учения в Ормузском проливе.

Хит на иврите сводит Францию с ума
Два ди-джея сделали римейк популярной песни на иврите 70-х годов, которая превратилась в безумный хит в стране вина и сыра.

Тель-Авив: изнасилование на улице Членов
Полиция Тель-Авива арестовала 63-летнего жителя города по подозрению в изнасиловании 30-летней женщины.

Израильская разведка: Трамп нас предал
Газета The New York Times публикует высказывания анонимного источника в израильской разведке, комментирующего неожиданное решение президента США Дональда Трампа о выводе американского контингента из Сирии.


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