24.12 06:21 MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Пресс-представитель агентства по борьбе с последствиями природных бедствий Индонезии сообщил о том, что, по уточненным данным, в результате цунами , ударившего по популярным пляжам и курортам в пролив Сунда погибли 168 человек, 745 ранены.Айзенкот был вынужден признать, что по силе сдерживания и имиджу ЦАХАЛа в Газе нанесен серьезный удар.Военно-морские подразделения корпуса стражей исламской революции Ирана провели масштабные учения в Ормузском проливе.Два ди-джея сделали римейк популярной песни на иврите 70-х годов, которая превратилась в безумный хит в стране вина и сыра.Полиция Тель-Авива арестовала 63-летнего жителя города по подозрению в изнасиловании 30-летней женщины.Газета The New York Times публикует высказывания анонимного источника в израильской разведке, комментирующего неожиданное решение президента США Дональда Трампа о выводе американского контингента из Сирии.