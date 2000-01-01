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ЦАХАЛ: ХАМАС угрожает новым насилием 23.12 19:07   MIGnews.com

ЦАХАЛ: У Израиля есть ряд возможностей для борьбы с Газой

Уходящий в отставку начальник штаба ЦАХАЛ Гади Айзенкот в воскресенье призвал проявить осторожность в отношении насилия в Газе.

Айзенкот заявил, что решение о начале широкомасштабной военной операции Израиля в прибрежном анклаве должно приниматься на основе «обоснованных решений», а не эмоций.

Айзенкот сказал, что у Израиля есть ряд возможностей для борьбы с Газой.

«Вопрос в том, стоит ли начинать крупную военную операцию или выбрать другой вариант. На данный момент мы решили использовать другой вариант, который принес бы нам лучшие результаты. Мы не боимся применять силу, но это нужно делать разумно», - сказал начальник штаба.


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