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Афганистан: Новые кандидатуры глав МВД и Минобороны 23.12 16:50   MIGnews.com

Афганистан: Новые кандидатуры глав МВД и Минобороны

Президент Афганистана Ашраф Гани назначил двух бывших руководителей спецслужб на ключевые посты безопасности в своем правительстве в воскресенье.

Исполняющим обязанности министра обороны был назначен Асадулла Халид, который в 2012 году возглавил Национальное управление безопасности, а исполняющим обязанности министра внутренних дел был назначен Амрулла Салех, который занимал должность начальника НСР до 2008 года.

Назначения происходят в критический момент, когда в апреле должны состояться выборы. Ожидается, что Гани будет баллотироваться на второй пятилетний срок.


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