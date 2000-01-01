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Эрдоган: Турция возьмет на себя борьбу с боевиками `ИГ` 23.12 15:26   MIGnews.com

Эрдоган: Турция возьмет на себя борьбу с боевиками "ИГ"

Эрдоган заявил в пятницу, что Турция возьмет на себя борьбу с боевиками "Исламского государства" в Сирии, поскольку Соединенные Штаты выводят свои войска.

Турция направляет подкрепление к своей границе с Сирией, сообщило в воскресенье агентство Demiroren News Agency (DHA).

Повышенная военная активность наступает через несколько дней после того, как президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция отложит запланированную военную операцию по курдскому ополчению YPG на севере Сирии после того, как США решили уйти из Сирии.

По сообщению DHA, турецкий конвой, направлявшийся в пограничный район Килис, расположенный в южной провинции Хатай, включал танки, гаубицы, пулеметы и автобусы с коммандос.


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