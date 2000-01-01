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Нетаниягу подал иск на 200 тысяч к Бену Каспиту 23.12 14:21   MIGnews.com

Нетаниягу подал иск на 200 тысяч к Бену Каспиту

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу подал иск по обвинению в клевете к известному журналисту Бену Каспиту.

Нетаниягу требует от Каспита компенсации в размере 200 тысяч шекелей.

В исковом заявлении говорится: “На протяжении длительного периода времени ответчик возглавлял кампанию клеветы в различных медиа, в первую очередь - в газете Маарив, которую он использует в качестве своей основной платформы. Он распространял оскорбительную информацию о премьер-министре - прямо и косвенно, независимо от того, была у такой информации фактические основания”.


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