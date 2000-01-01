23.12 14:06 MIGnews.com

Айзенкот: по израильскому имиджу в Газе нанесен удар

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Начальника Генштаб ЦАХАЛа Гади Айзенкота в ходе выступления на конференции в междисциплинарном центре Герцлии, посвященной памяти бывшего начальника Генштаба Амнона Липкина Шахака прокомментировал ситуацию вокруг Газы.Айзенкот был вынужден признать, что по силе сдерживания и имиджу ЦАХАЛа в Газе нанесен серьезный удар.Айзенкот сказал: “В Газе реалии - более сложные. Невозможно остановить конвенциональное перевооружение. Мы пытаемся предотвратить усиление ХАМАСа, мы нанесли удары по 800 его позициям и штабам. Мы причинили серьезный ущерб его возможностям. Следует помнить, что в Газе - террористическая организация, пытающаяся разрушить Государство Израиль - и 2 миллиона резидентов. Они пытаются снять блокаду, распространить беспорядки и получить помощь. Им не удалось достигнуть этих целей - но они смогли причинить существенный вред окружающим израильским территориям. Мы спорили о том, что следует предпринять. О том, что необходимо найти какой-то новый порядок действий Они стремились проникнуть в поселения и похитить солдат. То, что мы выбрали - “кумулятивный баланс потерь”. И потери были, главным образом, имиджевые”.Начальник Генштаба продолжил: “Я спрашиваю сам себя, было ли правильным все, что мы делали. Мы пытаемся вернуть двух павших солдат в могилы в Израиле, и двух похищенных гражданских. За четыре года не убит ни один израильский гражданский. К несчастью, убиты три израильских солдата и 16 ранены. Это - очень высокая цена. Использование силы в Газе поднимает вопросы о том, что случится на следующий день. Поэтому мы должны принимать информированные решения, не решения, основанные на чувствах, несмотря на то, что и я подвержен эмоциям”.Айзенкот подчеркнул: “Создание силы сдерживания заняло многие годы. Желание запугать врага должно поддерживаться постоянной высокой боеготовностью, возможностью развернуться в максимально короткий срок. И у Израиля - большая сила сдерживания - и в Сирии, и в Газе, и перед лицом ISIS. Не все это видят и не все это понимают. Любой, кто говорит об абсолютной безопасности - просто продает иллюзии. Баланс безопасности - хороший, но напряженность - очень высока. Самый большой вызов - продолжать демонстрировать силу ЦАХАЛа, абсолютное военное превосходство Государства Изриаль. С тем, чтобы наши граждане продолжали жить в безопасности”.Айзенкот прокомментировал уход американского военного контингента из Сирии. Он сказал: “Эвакуация американских сил из Сирии - значительное событие, но не стоит преувеличивать его значение. На протяжении всего периода сирийской гражданской войны ЦАХАЛ действовал независимо, американцы приняли свое решение в тот момент, когда отношения между нашими двумя армиями находятся на пике”.Айзенкот подчеркнул: “Российское присутствие в Сирии создало новую ситуацию и очень повлияло на то, каким образом мы применяем силу. Операция против иранского стремления развить свои возможности от Ирана через Ирак в Сирию и Ливан была главным усилием ЦАХАЛа на протяжении последних четырех лет. Эта угроза спрятана от глаз израильского общества, мы инвестировали в эту борьбу гигантские разведывательные и военно-воздушные ресурсы. Эта программа реализуется, как и было запланировано. Нам удалось предотвратить перевооружение наших врагов, но их желание и их цели никуда не делись".Айзенкот подчеркнул: “Нетрудно представить, что бы произошло, если бы сотни боевиков “Хизбаллы” проникли в Израиль по подземным тоннелям. Мы идентифицировали эту угрозу и подготовились к этому секретно. Мы также противодействовали их попыткам обосноваться на Голанских высотах”.