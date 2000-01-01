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Шакед: Решение Трампа вредит Израилю и помогает Эрдогану 23.12 13:07   MIGnews.com

Шакед: Решение Трампа вредит Израилю и помогает Эрдогану

Министр юстиции Израиля Аелет Шакед прокомментировала решение президента Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.

Шакед, в интервью Радио Галей ЦАХАЛ сообщила, что несмотря на то, что президент Трамп “великий друг Израиля”, его решение “плохо для Израиля и усиливает антисемита Эрдогана”.

Шакед подчеркнула: Мы знаем, как себя защитить. Уход американцев приведет к поставкам иранского оружия ливанской шиитской группировке “Хизбалла” и мы сделаем все, чтобы это предотвратить”.

Шакед также сказала о курдах: “Курды - великие герои. Только с их помощью Западу удалось уничтожить ISIS. Они союзники, и я надеюсь, что Запад не допустит того, чтобы Эрдоган учинил резню курдов”.


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