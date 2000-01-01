23.12 12:18 MIGnews.com

МИД Турции: Нетаниягу - убийца тысяч невинных палестинцев

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обозвал главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу “хладнокровным убийцей современности”.Чавушоглу заявил: “Нетаниягу несет ответственность за убийства тысяч ни в чем неповинных палестинцев”.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отреагировал на выпад президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана против ЦАХАЛа.Эрдоган заявил, что израильские солдаты “избивают тех, кто лежит на земле - не только мужчин - но и женщин и детей”.Нетаниягу на это сказал: “Эрдоган, оккупант Северного Кипра, чья армия вырезает детей и женщин в курдских деревнях, пусть не учит морали Израиль”.