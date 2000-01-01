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Минобороны публикует видео ракетоносцев Ту-160 и Ту-95 23.12 23:14   MIGnews.com

Минобороны публикует видео ракетоносцев Ту-160 и Ту-95

Минобороны РФ в субботу опубликовало видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации, сообщает ТАСС.

В ролике представлены полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В частности, демонстрируется взлет и посадка самолетов, дозаправка в воздухе.




Помимо этого, на видео показаны загрузка новейшей крылатой ракеты Х-101 в отсек для оружия Ту-160, а также Ту-95МС, выполняющий полет с четырьмя ракетами Х-101 на подкрыльевых пилонах.

В России 23 декабря отмечается День Дальней авиации. Началом отсчета истории этого рода войск, как отмечают в Минобороны, считается день создания первой эскадрильи первых российских тяжелых бомбардировщика "Илья Муромец" в 1914 году. Таким образом, в воскресенье Дальней авиации исполнилось 104 года.

Как сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу, Дальняя авиация в 2019 году получит на вооружение четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС. В 2018 году, напомнили в Минобороны, Дальняя авиация получила четыре модернизированных Ту-95МС и один Ту-160.




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