Власти Крыма отреагировали на резолюцию ООН

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов рассказал RT, что принятие Генассамблеей ООН предложенной Украиной резолюции по нарушению прав человека на полуострове не было неожиданностью.
По его словам, консолидированная группа западных государств во главе с США «продолжает антироссийскую линию, фальсификацию событий, связанных с Крымом».
«Она имеет сегодня преимущественное использование возможностей ООН, которые позволяют достаточно небольшой группе — ведь это только одна треть членов ООН — проводить свою резолюцию при большом количестве воздержавшихся. То, что в этих резолюциях содержится фальсификация и ложь, они инспирированы в Киеве, — это всем известно, и это продолжается каждый год», — сказал он.
При этом Мурадов отметил, что число стран, которые поддерживают подобные документы, сокращается.