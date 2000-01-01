В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Украиной, по нарушению прав человека в Крыму, сообщает РИА Новости.
За принятие документа проголосовали 65 стран, против — 27, большинство — 70 государств — воздержалось. При этом пятый бюджетный комитет ГА ООН ранее отказался выделять средства из бюджета на реализацию резолюции.
Представитель России при ООН отметил, что "резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации".
Он напомнил, что до 2014 года полуостров был депрессивным регионом в составе Украины, о "крымских татарах стали печься, когда Крым от них уплыл безвозвратно", а сейчас в республике живут счастливые люди.
Российский дипломат также предложил всем желающим посетить Крым и "спросить отдыхающих там украинцев, ущемляются ли там права".
Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
В 2016 и 2017 годах за документ голосовали 70 государств, против — 26 в оба года, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно. Среди тех, кто поддерживает инициативу, традиционно большинство европейских стран и США.
Авторы проекта: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Словакия, Словения, Великобритания, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.