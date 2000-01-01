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Главное усилие ЦАХАЛа последние 4 года - в Сирии 23.12 10:16   MIGnews.com

Главное усилие ЦАХАЛа последние 4 года - в Сирии

На конференции памяти бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа Амнона Липкина Шахака выступил нынешний начальник Генштаба генерал-майор Гади Айзенкот.

Айзенкот прокомментировал уход американского военного контингента из Сирии. Он сказал: “Эвакуация американских сил из Сирии - значительное событие, но не стоит преувеличивать его значение. На протяжении всего периода сирийской гражданской войны ЦАХАЛ действовал независимо, американцы приняли свое решение в тот момент, когда отношения между нашими двумя армиями находятся на пике”.

Айзенкот подчеркнул: “Российское присутствие в Сирии создало новую ситуацию и очень повлияло на то, каким образом мы применяем силу. Операция против иранского стремления развить свои возможности от Ирана через Ирак в Сирию и Ливан была главным усилием ЦАХАЛа на протяжении последних четырех лет. Эта угроза спрятана от глаз израильского общества, мы инвестировали в эту борьбу гигантские разведывательные и военно-воздушные ресурсы. Эта программа реализуется, как и было запланировано. Нам удалось предотвратить перевооружение наших врагов, но их желание и их цели никуда не делись".

Айзенкот подчеркнул: “Нетрудно представить, что бы произошло, если бы сотни боевиков “Хизбаллы” проникли в Израиль по подземным тоннелям. Мы идентифицировали эту угрозу и подготовились к этому секретно. Мы также противодействовали их попыткам обосноваться на Голанских высотах”.


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