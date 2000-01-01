Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






23.12 09:04   MIGnews.com

Лидер ISIS на Синае: конец Израиля близок

Лидер Исламского Государства на Синайском полуострове, Абу Хаджар аль-Хашими заявил, что “конец Израиля близок”.

Хашими в интервью журналу А-Наба на вопрос о том, почему “еврейская армия” участие в сражениях на Синае сказал: “Потому что еврейский враг предчувствует свой скорый конец”.

Хашими заявил: “Израиль атакует нас на Синае своим лучшим оружием, самыми новыми технологиями, но ему не хватает данных разведки. До настоящего времени интервенция евреев ограничивалась только воздушной войной. Мы с каждым днем подходим все ближе и ближе к их границе”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:20
Пожар на Манхеттене: 24 раненых
09:13
В сеть выложено видео атаки в Берлине  
08:59
Нетаниягу и Путин решили вместе бороться с террором
08:29
Трамп и Ас-Сиси обсудили мир на Ближнем Востоке
08:22
Берлин: террориста сняли в мечети через 8 часов после атаки
08:02
В Германии предотвратили теракт в торговом центре
07:56
Депутат Гатас арестован
07:17
ISIS сжег заживо двух турецких солдат
07:14
Трамп определился с кандидатом на пост пресс-секретаря
06:56
Палестинские террористы ранили солдата ЦАХАЛа в Шхеме
06:33
Британия: массовый бунт в тюрьме
05:19
Названа самая нервная работа в мире
04:32
Ученые: от диет полнеют
03:41
Путин: доля современных ядерных вооружений достигла 60%
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus