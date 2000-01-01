23.12 09:04 MIGnews.com

Лидер ISIS на Синае: конец Израиля близок

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Лидер Исламского Государства на Синайском полуострове, Абу Хаджар аль-Хашими заявил, что “конец Израиля близок”.Хашими в интервью журналу А-Наба на вопрос о том, почему “еврейская армия” участие в сражениях на Синае сказал: “Потому что еврейский враг предчувствует свой скорый конец”.Хашими заявил: “Израиль атакует нас на Синае своим лучшим оружием, самыми новыми технологиями, но ему не хватает данных разведки. До настоящего времени интервенция евреев ограничивалась только воздушной войной. Мы с каждым днем подходим все ближе и ближе к их границе”.