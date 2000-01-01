23.12 10:53 MIGnews.com

Глава ЦРУ высказался против хакерских атак на Россию

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Директор ЦРУ Джон Бреннан не считает "ответные" кибератаки против России действиями, достойными США. Об этом он рассказал Общественному радио США.Бреннан, комментируя обвинения, прозвучавшие в адрес России, которая якобы участвовала в хакерских атаках на США во время минувшей избирательной кампании, заявил, что считает Москву причастной к подобным действиям. По его мнению, Россия "позволяет себе некоторые вещи, которые выходят за рамки"."Я не считают, что нам стоит прибегать к тактике, используемой нашими противниками против нас. Думаю, нам нужно помнить, за что мы боремся. Мы боремся за нашу страну, демократию, наш стиль жизни. И та грязная работа, которой занимаются наши оппоненты и противники, полагаю, она ниже величия нашей страны", – рассказал Бреннан.Напомним, 14 декабря по телеканалу NBC News прозвучали заявления, что российское руководство якобы повлияло на результаты выборов в США. Ряд западных политиков и прежде неоднократно заявлял о хакерских российских атаках, но в данном случае упоминалась непосредственная причастность российского руководства.После этого заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс заявил, что "в ответ" на действия Москвы Вашингтон может также предпринять определённые шаги в киберсфере.