Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Commons.wikimedia.org 23.12 10:53   MIGnews.com

Глава ЦРУ высказался против хакерских атак на Россию

Директор ЦРУ Джон Бреннан не считает "ответные" кибератаки против России действиями, достойными США. Об этом он рассказал Общественному радио США.

Бреннан, комментируя обвинения, прозвучавшие в адрес России, которая якобы участвовала в хакерских атаках на США во время минувшей избирательной кампании, заявил, что считает Москву причастной к подобным действиям. По его мнению, Россия "позволяет себе некоторые вещи, которые выходят за рамки".

"Я не считают, что нам стоит прибегать к тактике, используемой нашими противниками против нас. Думаю, нам нужно помнить, за что мы боремся. Мы боремся за нашу страну, демократию, наш стиль жизни. И та грязная работа, которой занимаются наши оппоненты и противники, полагаю, она ниже величия нашей страны", – рассказал Бреннан.

Напомним, 14 декабря по телеканалу NBC News прозвучали заявления, что российское руководство якобы повлияло на результаты выборов в США. Ряд западных политиков и прежде неоднократно заявлял о хакерских российских атаках, но в данном случае упоминалась непосредственная причастность российского руководства.

После этого заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс заявил, что "в ответ" на действия Москвы Вашингтон может также предпринять определённые шаги в киберсфере.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:36
Гатас на допросе: я - не доносчик
11:24
Иванка Трамп подверглась оскорблениям на борту лайнера
10:45
Либерман: Гатас – настоящее лицо Объединенного списка
10:29
В результате авиаударов ВВС Турции погибли 88 человек
09:57
Трамп рассказал, кого хочет видеть на своей инаугурации
09:45
В Австралии предотвратили серию терактов
09:20
Пожар на Манхеттене: 24 раненых
09:13
В сеть выложено видео атаки в Берлине  
09:04
Лидер ISIS на Синае: конец Израиля близок
08:59
Нетаниягу и Путин решили вместе бороться с террором
08:29
Трамп и Ас-Сиси обсудили мир на Ближнем Востоке
08:22
Берлин: террориста сняли в мечети через 8 часов после атаки
08:02
В Германии предотвратили теракт в торговом центре
07:56
Депутат Гатас арестован
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus