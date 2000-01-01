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flickr 23.12 09:57   MIGnews.com

Трамп рассказал, кого хочет видеть на своей инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что гостями на церемонии его инаугурации должны стать простые люди, а не знаменитости.

"Так называемые знаменитости из списка "А" все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон), ничего. Я хочу людей", – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, что многие знаменитости в США на выборах поддерживали его соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что по итогам голосования выборщиков республиканец Дональд Трамп получил 304 голоса, Хилари Клинтон – 227 голосов.
20 января избранный президент вступит в должность.
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