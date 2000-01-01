23.12 07:56 MIGnews.com

Депутат Гатас арестован

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Депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Басиль Гатас, после трехчасового допроса в полиции был арестован.Сегодня, 23 декабря, суд заслушает дело Гатаса и примет решение о мере пресечение.Гатас обвиняется в том, что передал находящимся в тюрьме палестинским террористам 15 сотовых телефонов и закодированные сообщения. Гатасу предъявлены обвинения по статьям нарушение доверия и контрабанда в тюрьму запрещенных объектов.По сообщению второго канала, израильская полиция утверждает, что закодированные сообщения “содержат очень тяжелые материалы” и могут усугубить вину Гатаса еще больше. Они относятся к координации запрещенной активности в тюрьме Кецион и других тюрьмах. В них также упоминается основатель партии Балад Азми Бишара, сбежавший от уголовного преследования из Израиля сначала в Сирию, а затем в Катар.