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Совет Безопасности ООН принял антиизраильскую резолюцию | Фото: The Official CTBTO Photostream/Flickr23.12 21:59   MIGnews.com

Первая антиизраильская резолюция Совета Безопасности ООН

Предав свою восьмилетнюю политику ветирования антиизраильских резолюций в Совете Безопасности ООН, Соединенные Штаты допустили принятие документа с осуждением израильских поселений в Восточном Иерусалиме, а также Иудее и Самарии.

Резолюция, изначально поданная на рассмотрение Египтом, а после подхваченная четырьмя непостоянными членами Совбеза – Новой Зеландией, Малайзией, Сенегалом и Венесуэлой – была принята единогласно при одной воздержавшемся голосе.

Свои голоса отдали "за" как постоянные (Франция, Великобритания, Китай, Россия), так и непостоянные члены Совбеза (вышеупомянутые Новая Зеландия, Малайзия, Сенегал, Венесуэла и Египет, а также Япония, Уругвай, Украина, Испания и Ангола). Соединенные Штаты Америки воздержались.

В тексте документа значится призыв ко всем государствам мира разделять свои отношения между Израилем и "территориями, оккупированными с 1967 года". Израильские власти опасаются, что это может привести к усилению международного давления, бойкотам и санкциям, что, в свою очередь, обеспечит попутный ветер террору против Израиля.

Выступая в Совбезе после голосования посол США Саманта Пауэр подчеркнула давнюю позицию СБ о незаконности израильских поселений и что позиция Штатов "полностью соответствует их двухпартийной истории", имея в виду, что все президенты – и демократы, и республиканцы – придерживались последовательности в этом вопросе.

Напомним, что с призывом к президенту Бараку Обаме наложить вето за резолюцию обращались как израильское правительство, так и представители американского Конгресса, а также лично новоизбранные президент США Дональд Трамп. При этом, накануне голосования, в четверг, госсекретарь США Джон Керри уведомил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о том, что Штаты не собираются использовать свое право вето.
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