23.12 20:12 MIGnews.com

Совбез все равно проголосует за антиизраильскую резолюцию

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Несмотря на то, что Египет отозвал свою резолюцию с осуждением израильских поселений в Иудее и Самарии, она все равно будет выставлена на голосование в Совете Безопасности ООН, так представить ее проект согласились 4 государства-непостоянных члена Совбеза – Новая Зеландия, Малайзия, Сенегал и Венесуэла."Скорее всего, в скором времени мы будем голосовать", - заявил журналистам представитель Франции в Совете Безопасности Франсуа Делатр журналистам.Как сообщают дипломатические источники, вероятнее всего, голосование состоится в 14 часов по нью-йоркскому времени (21 в Израиле)."Нашей ключевой целью является защита и подтверждение нашей приверженности политике "двух государств". Текст, который был выставлен на голосование, не акцентируется исключительно на поселениях. Он также осуждает насилие и терроризм и призывает предотвратить все подстрекательство с палестинской стороны. Поэтому это сбалансированный документ", - добавил Делатр.Несмотря на сказанное дипломатом, в тексте данной резолюции сфорулировано требование к Израилю "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". Кроме того, в документе сказано, что израильские поселения не имеют "никакой юридической силы" и "ставят под угрозу жизнеспособность двух государств".