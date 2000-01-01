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Совбез все равно проголосует за антиизраильскую резолюцию | Фото: UNMEER/Flickr23.12 20:12   MIGnews.com

Совбез все равно проголосует за антиизраильскую резолюцию

Несмотря на то, что Египет отозвал свою резолюцию с осуждением израильских поселений в Иудее и Самарии, она все равно будет выставлена на голосование в Совете Безопасности ООН, так представить ее проект согласились 4 государства-непостоянных члена Совбеза – Новая Зеландия, Малайзия, Сенегал и Венесуэла.

"Скорее всего, в скором времени мы будем голосовать", - заявил журналистам представитель Франции в Совете Безопасности Франсуа Делатр журналистам.

Как сообщают дипломатические источники, вероятнее всего, голосование состоится в 14 часов по нью-йоркскому времени (21 в Израиле).

"Нашей ключевой целью является защита и подтверждение нашей приверженности политике "двух государств". Текст, который был выставлен на голосование, не акцентируется исключительно на поселениях. Он также осуждает насилие и терроризм и призывает предотвратить все подстрекательство с палестинской стороны. Поэтому это сбалансированный документ", - добавил Делатр.

Несмотря на сказанное дипломатом, в тексте данной резолюции сфорулировано требование к Израилю "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". Кроме того, в документе сказано, что израильские поселения не имеют "никакой юридической силы" и "ставят под угрозу жизнеспособность двух государств".
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