Обама и Керри - в закулисье антиизраильских резолюций в ООН
Администрация президента Соединенных Штатов Барака Обамы отказалась от поддержки Израиля, став "серым кардиналом" сочинения антиизраильской резолюции, выставленной на днях на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Такое заявление на правах анонимности сделал 2-му телеканалу ИТВ представитель израильского правительства в пятницу, 23 декабря.
Он выразил уверенность в том, что президент Барак Обама и госсекретарь Джон Керри лично дирижировали разработкой египетской резолюции, которая была представлена в Совбезе в среду, 21 декабря, а на следующий день отозвана.
"Администрация США вместе с палестинцами втайне ото всех и за спиной у Израиля приготовили крайне антиизраильскую резолюцию, которая станет содействием бойкотам и террору и поможет присоединить Стену Плача к оккупированной Палестинской территории", - добавил он, ссылаясь на наименование Иудеи и Самарии в тексте документа.
Израильский чиновник обратил внимание на то, что Обама мог в одночасье наложить вето на резолюцию, вместо чего решил проталкивать ее дальше.
"Это отказ от Израиля, разрушающий десятилетия политики США по защите Израиля в ООН, и подрывающий усилия следующей администрации в способствовании достижению мира", - подчеркнул он.
Напомним, что за несколько часов до голосования в Совбезе Каир самостоятельно отозвал резолюцию. Поводом для этого послужила беседа президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с избранным президентом США Дональдом Трампом. Перед этим из неофициальных каналов стало известно, что Вашингтон планирует воздержаться от голосования и, к тому же, не использовать свое право вето. В связи с этим израильское руководство обратилось за помощью к Трампу.
Поэтому источник 2-го канала называет решение египтян отозвать свою резолюцию первыми плодами сотрудничества Трампа с Нетаниягу против Обамы. Напомним, что перед телефонным разговором с ас-Сиси Трамп публично призвал администрацию Обамы наложить вето на резолюцию, в которой очень сильно критиковались поселения и которая, по неподтвержденной информации могла положить начало международным санкциям против Израиля.
Другим свидетельством того, что Вашингтон мог воздержаться от использования вето, являются слова Керри, сказанные им на Форуме Сабана ранее в этом месяце. Госсекретарь предупредил, что, если США не сочтут текст документа предвзятым в отношении Израиля, то они не будут препятствовать его принятию.
"Налицо все признаки того, что это был удар Обамы против Нетаниягу и поселений", - цитирует 2-й канал свой источник, который уверен, что впереди Израиль ждут аналогичные действия со стороны Вашингтона, и данная угроза сохранится до самой инаугурации Дональда Трампа 20 января.