Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Меркель: убитый в Милане – `берлинский террорист` 23.12 17:29   MIGnews.com

Меркель: убитый в Милане – "берлинский террорист"

С превеликой долей вероятности, застреленный в Милане в пятницу ночью Анис Амри действительно был исполнителем теракта в Берлине, жертвами которого стали 12 человек. Об этом заявила журналистам в столице ФРГ канцлер Германии Ангела Меркель.

"Все указывает на то, что Анис Амри был тем, кто в понедельник вечером убил 12 человек на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац и нанес ужасные ранения многим другим", - сказала Меркель.

Канцлер сообщила, что поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты.

"Там, где есть потребность в изменении законодательства и мер безопасности, мы примем и воплотим необходимые шаги", - добавила Меркель.

Глава немецкого правительства заверила в том, что со смертью Амри расследование не прекращается и что все соучастники теракта будут привлечены к ответственности.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:22
США развернут больше военных в Ираке
15:51
В Восточном Иерусалиме сорван теракт
15:13
В Гвинее создали вакцину от Эболы
14:34
Пакистан угрожает Израилю ядерным оружием
14:00
ISIS готовит американцам "кровавое Рождество"
13:37
Скончалась стюардесса, пережившая падение с высоты 10 км
13:06
Израиль выдал семьям тела 9 арабских террористов
12:40
Франция Марин Ле Пен - вне ЕС, вне НАТО, вне Шенгена
12:14
Минобороны США создаст центр по борьбе с пропагандой
11:59
Электронная любовь. Француженка собралась замуж за робота
11:25
"Соединенные Штаты оставили Израиль наедине с его врагами"
11:12
США торопятся усложнить отношения с РФ до инаугурации Трампа
10:49
Из-за резолюции: После инаугурации Трампа ООН ждут перемены
10:23
В Египте арестован продюсер "Аль-Джазиры"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus