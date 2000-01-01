23.12 17:29 MIGnews.com

Меркель: убитый в Милане – "берлинский террорист"

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С превеликой долей вероятности, застреленный в Милане в пятницу ночью Анис Амри действительно был исполнителем теракта в Берлине, жертвами которого стали 12 человек. Об этом заявила журналистам в столице ФРГ канцлер Германии Ангела Меркель."Все указывает на то, что Анис Амри был тем, кто в понедельник вечером убил 12 человек на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац и нанес ужасные ранения многим другим", - сказала Меркель.Канцлер сообщила, что поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты."Там, где есть потребность в изменении законодательства и мер безопасности, мы примем и воплотим необходимые шаги", - добавила Меркель.Глава немецкого правительства заверила в том, что со смертью Амри расследование не прекращается и что все соучастники теракта будут привлечены к ответственности.