23.12 18:48 MIGnews.com

После теракта: Меркель ужесточает законы для мигрантов

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после теракта в Берлине меры безопасности в стране будут ужесточены, передает Би-би-си."Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты", — сказала она.Меркель отметила, что Германия примет все необходимые шаги. Если есть "потребность в изменении законодательства и мер безопасности".Ранее сообщалось, что террорист, въехавший в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, был ликвидирован в Милане.