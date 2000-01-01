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Flickr.com 23.12 18:48   MIGnews.com

После теракта: Меркель ужесточает законы для мигрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после теракта в Берлине меры безопасности в стране будут ужесточены, передает Би-би-си.

"Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты", — сказала она.

Меркель отметила, что Германия примет все необходимые шаги. Если есть "потребность в изменении законодательства и мер безопасности".

Ранее сообщалось, что террорист, въехавший в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, был ликвидирован в Милане.
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