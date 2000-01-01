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Трамп выбрал еще одного еврея-миллиардера в команду 23.12 16:30   MIGnews.com

Советником Трампа по регулированию стал миллиардер Айкан

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост специального советника президента по вопросам, касающимся реформы регулирования. На эту должность он выбрал известного американского финансиста, предпринимателя и брокера, миллиардера Карла Айкана.

В переходном штабе республиканца будущего президента сообщили, что Айкан уже принял данное предложение.

"Я горд служить избранному президенту Трампу как специальный советник по вопросам реформы системы регулирования" − заявил он.

Карл Айкан неформально давал советы Трампу в предыдущие месяцы его работы. В настоящее время 80-летний миллиардер уже взаимодействует со штабом Трампа, помогая подыскивать кандидатов на пост главы федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Данный пост не будет предполагать формального участия в правительстве, поэтому Айкан сможет сохранить свой бизнес – холдинг Icahn Enterprises, который владеет контрольными пакетами акций многих американских компаний. Его состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов.
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