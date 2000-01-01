23.12 13:55 MIGnews.com

ООН: 5000 мигрантов утонули в Средиземном море в 2016 году

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Более 5 тысяч мигрантов утонули в морских водах, при попытке пересечь Средиземное море с целью достичь берегов Европы в этом году. Об этом сообщила Организация Объединенных Наций. При этом отмечается, что это самый высокий показатель смертей мигрантов за прошедшие годы.Международная организация по миграции уточнила, что число погибших достигло отметки 5 тысяч, после того как 22 декабря у берегов Италии потерпели крушения два судна. Предположительно, в результате инцидента погибли 90 человек.В ООН также призвали страны ЕС упростить процедуру получения убежища мигрантами. В текущем году поток беженцев, прибывающих в Европу через Турцию и Грецию – сократился.Большинство беженцев, отправляющихся в Европу через Средиземное море, - это граждане Нигерии, Эритреи, Судана и Гамбии.В 2015 году при попытке пересечь Средиземное море погибли почти 4 тысячи мигрантов.