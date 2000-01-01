ООН: 5000 мигрантов утонули в Средиземном море в 2016 году
Более 5 тысяч мигрантов утонули в морских водах, при попытке пересечь Средиземное море с целью достичь берегов Европы в этом году. Об этом сообщила Организация Объединенных Наций. При этом отмечается, что это самый высокий показатель смертей мигрантов за прошедшие годы.
Международная организация по миграции уточнила, что число погибших достигло отметки 5 тысяч, после того как 22 декабря у берегов Италии потерпели крушения два судна. Предположительно, в результате инцидента погибли 90 человек.
В ООН также призвали страны ЕС упростить процедуру получения убежища мигрантами. В текущем году поток беженцев, прибывающих в Европу через Турцию и Грецию – сократился.
Большинство беженцев, отправляющихся в Европу через Средиземное море, - это граждане Нигерии, Эритреи, Судана и Гамбии.
В 2015 году при попытке пересечь Средиземное море погибли почти 4 тысячи мигрантов.