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скриншот с видео 23.12 12:31   MIGnews.com

Путин: Мы сильнее любого потенциального агрессора

Российская Федерация сильнее любого потенциального агрессора. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на Большой ежегодной пресс-конференции.

"Немножко удивило высказывание других официальных представителей действующей администрации США, которые почему-то начали доказывать, что Вооруженные силы США являются самыми мощными в мире. С этим никто не спорит, – отметил президент РФ. – Если вы внимательно слушали, что я вчера говорил, я говорил об укреплении ядерной триады и в заключение сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального агрессора".

"Это очень важно. Я неслучайно об этом сказал, – обратил внимание глава государства. – Мы сильнее любого потенциального агрессора".

Глава государства не видит новизны в высказываниях Трапа об укреплении ядерных сил США и не ставит под сомнение мощь американских ядерных сил.

Путин отметил, что Россия действует в строгом соответствии со всеми международными договоренностями по ядерным силам, в том числе по СНВ-3.
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