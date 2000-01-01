23.12 12:31 MIGnews.com

Путин: Мы сильнее любого потенциального агрессора

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Российская Федерация сильнее любого потенциального агрессора. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на Большой ежегодной пресс-конференции."Немножко удивило высказывание других официальных представителей действующей администрации США, которые почему-то начали доказывать, что Вооруженные силы США являются самыми мощными в мире. С этим никто не спорит, – отметил президент РФ. – Если вы внимательно слушали, что я вчера говорил, я говорил об укреплении ядерной триады и в заключение сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального агрессора"."Это очень важно. Я неслучайно об этом сказал, – обратил внимание глава государства. – Мы сильнее любого потенциального агрессора".Глава государства не видит новизны в высказываниях Трапа об укреплении ядерных сил США и не ставит под сомнение мощь американских ядерных сил.Путин отметил, что Россия действует в строгом соответствии со всеми международными договоренностями по ядерным силам, в том числе по СНВ-3.