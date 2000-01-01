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YouTube 23.12 12:21   MIGnews.com

Елизавета II недовольна премьер-министром

Королева Британии Елизавета II осталась “разочарованной” тем, что премьер-министр Тереза Мэй отказалась делиться с ней своими личными взглядами на Brexit. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники, приближенные к монарху.

Инцидент произошел в сентябре во время первого визита премьер-министра в замок Балморал — королевскую резиденцию в Шотландии, как сообщил изданию собеседник.

Отмечается, что во время частной беседы, Тереза Мэй не поделилась с Елизаветой II планами по выходу страны из Евросоюза. Премьер лишь повторила свою любимую фразу "Brexit means Brexit" и не раскрыла никаких подробностей процесса.

Представитель Букингемского дворца отказался комментировать эту информацию. Согласно установленной традиции детали переговоров между королевой и премьер-министром, а также содержание их личных бесед не разглашаются.
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