23.12 11:36 MIGnews.com

Гатас на допросе: я - не доносчик

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По сообщениям в израильской прессе, на допросе в полиции депутат Кнессета Басель Гатас отказался отвечать на вопрос, кто передал ему сотовые телефоны и кодовые сообщения для палестинских террористов, отбывающих заключение.Гатас отказался отвечать на этот вопрос, заявив: “Я - не доносчик”.Окружной суд Ришон Ле-Циона, между тем, принял решение о продлении срока предварительного содержания Гатаса под стражей на четыре дня.Адвокат депутата, Намур Идлиби заявил: “Мы очень разочарованы решением суда. Мы полагаем, что суд несправедливо принял требование полиции. Это - политический вопрос, и задержание никак юридически не оправдано”.