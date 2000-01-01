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23.12 11:36   MIGnews.com

Гатас на допросе: я - не доносчик

По сообщениям в израильской прессе, на допросе в полиции депутат Кнессета Басель Гатас отказался отвечать на вопрос, кто передал ему сотовые телефоны и кодовые сообщения для палестинских террористов, отбывающих заключение.

Гатас отказался отвечать на этот вопрос, заявив: “Я - не доносчик”.

Окружной суд Ришон Ле-Циона, между тем, принял решение о продлении срока предварительного содержания Гатаса под стражей на четыре дня.

Адвокат депутата, Намур Идлиби заявил: “Мы очень разочарованы решением суда. Мы полагаем, что суд несправедливо принял требование полиции. Это - политический вопрос, и задержание никак юридически не оправдано”.
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