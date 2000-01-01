23.12 10:45 MIGnews.com

Либерман: Гатас – настоящее лицо Объединенного списка

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр обороны, глава партии “Наш дом Израиль” Авигдор Либерман, подводя итоги последней недели, отметил, что Басель Гатас – это далеко не единственный пример, когда депутат Кнессета переходит красную черту. По словам лидера НДИ, Гатас – это истинное лицо партии БАЛАД, а партия БАЛАД – это настоящее лицо всего Объединенного арабского списка.Авигдор Либерман напомнил, что в прошлом партия НДИ добилась того, что Центральная избирательная комиссия отстранила БАЛАД от участия в выборах, но БАГАЦ отменил это решение и позволил этой партии пройти в Кнессет.“Я хочу верить, что произошедшее на этой неделе означает пробуждение всей системы и осознание того простого факта, что Гатас сотоварищи – это реальная и непосредственная опасность для безопасности Израиля и израильской демократии. Я надеюсь, что в следующий раз не только Гатас, который, видимо, уже будет сидеть в тюрьме, не сможет баллотироваться на выборах, но и все его подельники, использующие израильскую демократию для того, чтобы прямо из Кнессета действовать против Государства Израиль.Я также рассчитываю, что в следующий раз БАГАЦ поймет: шаги, которые предпринимает партия НДИ, имеют жизненно важное значение для безопасности государства, и они направлены против тех, кто пытается разрушить Израиль изнутри”, - подчеркнул Авигдор Либерман.Напомним, что депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Басиль Гатас, после трехчасового допроса в полиции был арестован.Сегодня, 23 декабря, суд заслушает дело Гатаса и примет решение о мере пресечение. Он обвиняется в том, что передал находящимся в тюрьме палестинским террористам 15 сотовых телефонов и закодированные сообщения.Гатасу предъявлены обвинения по статьям нарушение доверия и контрабанда в тюрьму запрещенных объектов.