Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Либерман: Гатас –настоящее лицо Объединенного списка 23.12 10:45   MIGnews.com

Либерман: Гатас – настоящее лицо Объединенного списка

Министр обороны, глава партии “Наш дом Израиль” Авигдор Либерман, подводя итоги последней недели, отметил, что Басель Гатас – это далеко не единственный пример, когда депутат Кнессета переходит красную черту. По словам лидера НДИ, Гатас – это истинное лицо партии БАЛАД, а партия БАЛАД – это настоящее лицо всего Объединенного арабского списка.

Авигдор Либерман напомнил, что в прошлом партия НДИ добилась того, что Центральная избирательная комиссия отстранила БАЛАД от участия в выборах, но БАГАЦ отменил это решение и позволил этой партии пройти в Кнессет.

“Я хочу верить, что произошедшее на этой неделе означает пробуждение всей системы и осознание того простого факта, что Гатас сотоварищи – это реальная и непосредственная опасность для безопасности Израиля и израильской демократии. Я надеюсь, что в следующий раз не только Гатас, который, видимо, уже будет сидеть в тюрьме, не сможет баллотироваться на выборах, но и все его подельники, использующие израильскую демократию для того, чтобы прямо из Кнессета действовать против Государства Израиль.

Я также рассчитываю, что в следующий раз БАГАЦ поймет: шаги, которые предпринимает партия НДИ, имеют жизненно важное значение для безопасности государства, и они направлены против тех, кто пытается разрушить Израиль изнутри”, - подчеркнул Авигдор Либерман.

Напомним, что депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Басиль Гатас, после трехчасового допроса в полиции был арестован.

Сегодня, 23 декабря, суд заслушает дело Гатаса и примет решение о мере пресечение. Он обвиняется в том, что передал находящимся в тюрьме палестинским террористам 15 сотовых телефонов и закодированные сообщения.

Гатасу предъявлены обвинения по статьям нарушение доверия и контрабанда в тюрьму запрещенных объектов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:36
Гатас на допросе: я - не доносчик
11:24
Иванка Трамп подверглась оскорблениям на борту лайнера
10:53
Глава ЦРУ высказался против хакерских атак на Россию
10:29
В результате авиаударов ВВС Турции погибли 88 человек
09:57
Трамп рассказал, кого хочет видеть на своей инаугурации
09:45
В Австралии предотвратили серию терактов
09:20
Пожар на Манхеттене: 24 раненых
09:13
В сеть выложено видео атаки в Берлине  
09:04
Лидер ISIS на Синае: конец Израиля близок
08:59
Нетаниягу и Путин решили вместе бороться с террором
08:29
Трамп и Ас-Сиси обсудили мир на Ближнем Востоке
08:22
Берлин: террориста сняли в мечети через 8 часов после атаки
08:02
В Германии предотвратили теракт в торговом центре
07:56
Депутат Гатас арестован
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus