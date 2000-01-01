Трамп определился с кандидатом на пост пресс-секретаря
Избранный президент США Дональд Трамп назначит своим пресс-секретарем 45-летнего функционера Республиканской партии Шона Спайсера. Как пишет BBC, Спайсер на протяжении 5 лет являлся официальным представителем Национального комитета Республиканской партии. А в прошлом году он также занял главного специалиста по вопросам стратегии партии.
Также магнат анонсировал и другие назначения в пресс-службу своей администрации. Трамп назвал тех, кто будет отвечать за коммуникации, стратегические коммуникации и за соцсети Белого дома.
"Я в восторге от того, что они будут руководить командой, которой предстоит донести до общественности мою повестку дня - снова сделать Америку великой", - говорится в заявлении избранного главы государства.
Миллиардер также рассчитывал, что Келлиэнн Конвей займет пост пресс-секретаря Белого дома, однако она якобы отказалась от этого предложения.
В итоге, Трамп назначил Конвэй на пост советника президента.