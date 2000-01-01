Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






23.12 07:14   MIGnews.com

Трамп определился с кандидатом на пост пресс-секретаря

Избранный президент США Дональд Трамп назначит своим пресс-секретарем 45-летнего функционера Республиканской партии Шона Спайсера. Как пишет BBC, Спайсер на протяжении 5 лет являлся официальным представителем Национального комитета Республиканской партии. А в прошлом году он также занял главного специалиста по вопросам стратегии партии.

Также магнат анонсировал и другие назначения в пресс-службу своей администрации. Трамп назвал тех, кто будет отвечать за коммуникации, стратегические коммуникации и за соцсети Белого дома.

"Я в восторге от того, что они будут руководить командой, которой предстоит донести до общественности мою повестку дня - снова сделать Америку великой", - говорится в заявлении избранного главы государства.

Миллиардер также рассчитывал, что Келлиэнн Конвей займет пост пресс-секретаря Белого дома, однако она якобы отказалась от этого предложения.

В итоге, Трамп назначил Конвэй на пост советника президента.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:17
ISIS сжег заживо двух турецких солдат
06:56
Палестинские террористы ранили солдата ЦАХАЛа в Шхеме
06:33
Британия: массовый бунт в тюрьме
05:19
Названа самая нервная работа в мире
04:32
Ученые: от диет полнеют
03:41
Путин: доля современных ядерных вооружений достигла 60%
02:28
Мужчины предпочитают в жены брюнеток
01:22
Детское ожирение опасно развитием серьезных заболеваний
23:41
Как замужество влияет на женщин?
22:31
Суд Киева разрешил обыскать Кремль
21:56
Союз биатлонистов РФ отказался от этапа Кубка мира в Тюмени
21:39
Швеция выплатит компенсацию за детей, погибших из-за мебели
21:11
Сирийские военные объявили о взятии Алеппо
20:56
Франция: На бывшего премьера напали с пакетом с мукой
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus