23.11 13:54 MIGnews.com

Иордания: отношения с Израилем хуже, чем когда-либо

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Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади в субботу, 23 ноября, заявил, что связи между Израилем и Иорданией находятся "на самой низшей точке за все время". Аналогичные комментарии сделал король Иордании Абдаллой II, который заявил, что отношения Израилем "хуже, чем когда-либо"."Мы не смогли добиться двустороннего сотрудничества по многочисленным вопросам", сказал Сафади, особо отметив затянувшийся проект строительства трубопровода Красное море-Мертвое море и израильские меры, ограничивающие экспорт Иордании на Западный берег.Он также предположил, что Израиль не соблюдает договоренности, касающиеся христианских и мусульманских мест в старом городе Иерусалима."День за днем ​​мы прилагаем усилия, чтобы попытаться предотвратить нарушения статус-кво этих мест", - сказал Сафади, не вдаваясь в подробности. Сафади подверг критике продолжающийся военный контроль Израиля над Западным берегом и "односторонние меры Израиля"."Чтобы достичь мира, оккупация должна быть прекращена", - сказал он, назвав решение с двумя государствами "единственным жизнеспособным вариантом" для урегулирования израильско-палестинского конфликта.Министр Иордании также сослался на отсутствие мирных переговоров между Израилем и Палестинской администрацией в последние годы. "За последние два-три года мирный процесс был совершенно честным", - сказал он. В последние недели Амман отозвал своего посла в Израиле.