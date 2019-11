23.11 15:06 MIGnews.com

Китай засылает шпионов в Гонконг, Тайвань и Австралию

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Китайский шпион сбежал в Австралию и раскрыл секретные разведданные власти страны, сообщат Business Insider. Ван "Уильям" Ликуян, который называл себя бывшим сотрудником китайской разведки, раскрыл агентству Австралии по борьбе со шпионажем тайную информацию о том, как китайское правительство проводит свои операции по политическому вмешательству в Гонконге, Тайване и Австралии.Новость впервые сообщила австралийская газета The Age. Издание сообщило, что Ван является первым китайским оперативником, который "раскрыл свое укрытие", и что он умоляет австралийское правительство о защите и в настоящее время скрывается в неизвестном месте в Сиднее.В видеоролике о своем интервью новостным агентствам Ван сказал, что китайское правительство приказало своим агентам выдавать себя за активистов движения за демократию в Гонконге и отправило его "в свой лагерь, чтобы узнать все об их деятельности".Он сказал, что изначально не верил, что подобные действия были шпионажем."В то время слово "шпион" не приходило нам в голову. Мы просто думали, что это те задачи, которые нам нужно сделать для страны", - сказал Ван. Он сказал, что основной причиной, почему он просит убежище - это его отправка в Тайвань."Мне дали задание поехать на Тайвань. На этот раз мне сказали изменить свое имя и личность и стать там шпионом", - сказал Ван. "Как только я узнал бы информацию, моя безопасность была бы под угрозой. Что бы сделала моя семья, мой маленький сын? Кто мог бы защитить меня? Я очень хорошо знаю, что Коммунистической партии Китая никогда нельзя доверять. По возвращению, я был бы мертв".По сообщению The New York Times, Ван написал 17-страничное заявление о предоставлении политического убежища, в котором он предоставил информацию, такую ​​как кодовые названия секретных операций, деловых предприятий и свои личные взгляды на историю Китая в области демократии и прав человека."Я не хочу, чтобы Тайвань стал вторым Гонконгом", - написал Ван в своей просьбе. "И я бы не стал соучастником заговора по превращению изначально демократической и свободной земли в самодержавную". Министр иностранных дел Австралии подтвердил The Times, что его офис получил заявление Вана.