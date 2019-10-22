Поверенный США в Украине дал показания против Трампа
Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе, из которых следует, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский, в обмен на возобновление военной помощи Украине, сделал публичное заявление относительно расследования в отношении компании Бурисма и выборов 2016 года.
"Во время этого телефонного звонка посол Сондленд (посол США в ЕС - Ред.) сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что он хочет, чтобы президент Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать дело Бурисмы и якобы вмешательство Украины в выборы в США 2016 года", - говорится в показаниях Тейлора. Об этом сообщает CNN.
По словам Тейлора, Сондленд сказал ему, что совершил ошибку ранее, сказав украинским властям, что встреча Трампа с Зеленским "зависит от публичного объявления о расследовании".
"На самом деле, посол Сондленд сказал, что "все зависит от такого объявления", включая помощь в сфере безопасности", - добавил временный поверенный США в Украине.
Тейлор также показал, что Трамп хотел от Зеленского, чтобы тот сделал публичное заявление о назначении расследования.