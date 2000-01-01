23.10 07:32 MIGnews.com

Глава Торы Берешит

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Ближайшая суббота называется «Шабат Берейшит», так как в эту субботу мы читаем в синагоге первую недельную главу Торы, которая называется «Берейшит». Главы ХАБАДа высказывались по поводу этой субботы так, что поведение в этот день влияет на весь год. Как еврей поведёт себя в эту субботу, так он будет вести себя на протяжении всего года. Почему же именно эта суббота является такой значимой? Да потому, что основа всей духовной работы еврея на протяжении всего года должно быть постоянное напоминание самому себе и другим, что: «В начале сотворил Всевышний небо и землю» (слово «Берейшит» переводится с иврита как «в начале»). «В начале сотворил Всевышний». Всевышний сотворил этот мир из ничего, из полной пустоты. До сотворения мира не было ничего и из этого «ничего» был создан мир. И не просто был сотворён, а творение это продолжается постоянно. Каждую минуту и секунду Всевышний благословенен Он даёт жизненную силу каждому своему творению в отдельности. И это и есть огромное чудо, что творение это продолжается постоянно без остановки даже на одну секунду! Все творения, которые сотворил Всевышний не имеют собственной жизненной силы. Всё их существование это только благодаря Всевышнему, который как уже говорилось, постоянно наполняет их жизненной силой. И по этому все творения являются отожествлением Всевышнего в этом мире. Иногда еврею кажется, что тяжело соблюдать заповеди. Перед ним открываются разные проблемы и трудности, которые мешают ему в духовной работе по служению Всевышнему. Но если еврей вспомнит о сотворении мира, если будет он постоянно помнить что «В начале сотворил», будет помнить, что весь этот мир Всевышний сотворил прямо сейчас, в это мгновение, то тогда еврей поймёт, что не существует такой вещи, которая смогла бы помешать ему в служении Всевышнему! Ведь всё существующее в этом мире является творением Всевышнего и значит только из-за одного этого уже не может являться препятствием в соблюдении заповедей! Еврей, постоянно помнящий «В начале сотворил», никогда не будет переживать о собственных материальных проблемах. Такой еврей забудет о всех трудностях, так как он знает, что всё в этом мире от Всевышнего! А от Всевышнего исходит только добро! И тогда такой еврей удостоится того, что во всех его делах будет только добро!Наша недельная глава Торы называется «Берешит» («В начале»). Это самая первая глава в Торе и она начинается с повествования о сотворении Всевышним нашего мира, как сказано: «В начале сотворения Всевышним неба и земли...» РАШИ — величайший комментатор Торы — объясняя данную фразу пишет так: «Тору следовало бы начать с (того что Всевышний заповедует нам самую первую заповедь о новомесячье) „месяц этот для вас глава всех месяцев“ но почему же Он начал Тору с (рассказа) о сотворении мира?» Ведь Тора (слово «Тора» происходит от слова «ораа» — «указание») предназначена для того, чтобы указывать евреям правильный путь в жизни и в соблюдении заповедей и по этому должна была начинаться с описания первой заповеди. На это отвечает рабби Ицхак: «Если придут народы мира и скажут вам „Захватчики вы, захватили землю семи народов“, то ответ на это будет таков: „Вся земля принадлежит Всевышнему. Он сотворил её и дал в пользование, кому захотел. По Его желанию земля была дана этим народам и по Его же желанию Он забрал её у них и отдал нам!“» Этот комментарий приведен для того, чтобы отвергнуть претензии народов мира к евреям и из-за этого в Торе изменён порядок и вместо того, чтобы начинаться с (описания первой заповеди) «Этот месяц», она начинается с (повествования о сотворении мира) «В начале сотворил». Это всё вызывает недоумение. Неужели претензии народов мира настолько важны? И еще: ведь ответ народам мира можно было бы привести в Устной Торе, а не менять для этого весь порядок Письменной Торы? Необходимо понять. То, что Тора начинается с (повествования о сотворении мира) «Берейшит», это не только для того, чтобы ответить народам мира (на их претензии), а также и для самих евреев. Эти слова предназначены не только для ушей народов мира. В них заключёно очень глубокое указание и для евреев, что Тора предназначена для них. Жизнь еврея состоит из двух частей: соблюдения Торы и заповедей и обычной повседневной рутины. Когда Тора заповедует нам исполнить ту или иную заповедь, то это ещё можно понять. Но от нас требуется большее. От нас требуется, чтобы вся наша, даже повседневная рутинная жизнь была посвящена Всевышнему. Чтобы все наши материальные (а не только духовные) действия совершались во имя Небес! А ведь это уже является прямым вмешательством в нашу личную жизнь! Это и есть внутренний смысл претензии: «Захватчики вы — захватили землю семи народов!» (Имеются ввиду) все приземлённые, материальные, личные жизненные аспекты. По какому праву от нас требуют «захватить» (оккупировать) их и привести их во власть духовной святости!? Для этого и дан ответ: «Вся земля принадлежит Всевышнему»! Нет никакого разделения между жизни по Торе и заповедям и повседневной материальной жизнью. Все стороны жизни еврея принадлежат Всевышнему! С одной стороны Он передал все аспекты материальной жизни в руки людей, но с другой стороны Он требует от нас «захватить» эту материальность и сделать из неё «Землю Израиля» (поднять всё это к святости, также, как и Земля Израиля духовно возвышенна над другими землями). Разделение между святостью и материальностью это то, что установил Всевышний. Он разделил эти два аспекта и теперь Он требует от нас внедрить духовную святость в нашу материальную жизнь (как и следует из выше приведенного комментария РАШИ): «По Его желанию была дана им [для материальности] и по Его же желанию была забрана у них и передана нам [для духовности]. Если еврейский народ освящает духовностью свою материальную жизнь, то этим он исполняет волю Всевышнего и внедряет духовную святость в этот материальный мир!Вы в аэропорту. Еще мгновенье, и вы подыметесь на борт самолета. Тут вдруг к вам подходит человек, у него быстрая походка, он подает вам небольшой кошелек и просит взять его с собой. «Скоро его у вас заберут как только вы взлетите…» Вы пытаетесь спросить, что там внутри находится, на что он отвечает: «Не важно»... Нет, вы знаете, что не возьмете такую посылку, ведь она может осложнить всю вашу дальнейшую жизнь... Ваш сосед —простой рабочий, получающий самую среднюю зарплату. Однажды он приходит к вам и просит оставить у вас на хранение 200000$ , он не дает никаких объяснений, не говорит откуда деньги... Он предлагает вам приличные проценты в качестве «комисионных»... И в первую же секунду вы понимаете, что эта услуга может закончиться для вас тюрьмой. Ведь в лучшем случае — это украденные деньги, а в худшем — они добыты преступным путем, и наказание за это будет очень тяжким. Вам хорошо известно — есть вещи, которые опасно брать!!! В мире нет мест, которыми бы никто не владел. У каждой нации и у каждой народности есть свой уголок. Национальные устремления могут осуществляться только в местах естественного проживания. Если же один народ начнет переселяться во владения другого — дело закончится несчастьем. Правители и цари часто пытались захватывать не принадлежащие им земли — и их жизнь заканчивалась в мусорной корзине истории. Творец Вселенной навсегда определил землю Израиля народу Израиля — детям Авраама, Ицхака и Яакова. Другим же потомкам Авраама Он отдал громадные земли со всем их нескончаемым богатством — но только не землю Израиля. Всем народам мира заповеданы «семь заповедей потомков Ноаха», которые представляют собой совокупность законов, необходимых для поддержания существования этого мира. Их нарушение входит в противоречие с самим существованием мира. Поэтому нарушающий их лишает себя права на жизнь. Одна из семи заповедей — «запрет воровства». Каждый человек и каждый народ должны довольствоваться тем имуществом и деньгами, которые попадают к ним законным путем. Уклонение от этого правила — карается смертным приговором преступившему их человеку или народу. Земля Израиля принадлежит к народу Израиля. Овладение частью этой земли любыми другими нациями, даже посредством политических соглашений — действие, характеризуемое как воровство. Народ, завладевающий любым территориальным районом земли Израиля (кроме случая, когда мы сами разрешаем ему поселиться там, но не иметь саму землю в качестве собственности) или предпринявший такие шаги подвергает опасности свое дальнейшее существование и свое будущее. Он одним махом лишается всех своих личных и национальных устремлений и может вообще потерять свой удел в этом мире. Соблюдение «семи заповедей потомков Ноаха» гарантирует жизнь каждому отдельному человеку и целому народу, а также удостаивает вечной и нескончаемой награды в «мире грядущем». Таким же образом каждый отдельный человек и целый народ, способствующий тому, чтобы земля Израиля была в руках народа Израиля — получает от Творца Вселенной награду, у которой не будет конца и предела. Также если какая-то часть народа Израиля или избираемое правительство уходят с определенной территории, принадлежащей земле Израиля — народам мира запрещено там селиться или приобретать эту землю в собственность. Готовы ли вы лишить себя будущего за территорию земли, которая не имеет к вам отношения? Действительно ли вы полагаете, что бунт против Всевышнего, Творца Вселенной приведет к миру и процветанию? Не предпринимайте таких шагов. Земля Израиля принадлежит народу Израиля — вся и полностью. И только он один имеет право ей владеть.