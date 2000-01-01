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Эксперт ООН призвал к полному бойкоту товаров из поселений | Фото:23.10 21:48   MIGnews.com

Эксперт ООН призвал к полному бойкоту товаров из поселений

Независимый эксперт ООН по правам человека на палестинских территориях призывает к международному запрету на всю продукцию, производимую в израильских поселениях, чтобы положить конец 52-летней "незаконной оккупации" Израиля.

Майкл Линк обратился к комитету по правам человека Генеральной Ассамблеи, что международное сообщество должно издать "настойчивый призыв к Организации Объединенных Наций", чтобы завершить и опубликовать базу данных "о предприятиях, занимающихся деятельностью, связанной с незаконными поселениями".

Линк заявляет, что международное сообщество несет ответственность и юридическое обязательство заставить Израиль полностью прекратить свою оккупацию и устранить барьеры на пути самоопределения для палестинцев.


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