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Официально: Ривлин поручил Ганцу софрмировать правительство | Фото:23.10 20:15   MIGnews.com

Официально: Ривлин поручил Ганцу софрмировать правительство

Президент Реувен Ривлин поручил лидеру "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу сформировать правительство в среду вечером, 23 октября, после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил неспособности сделать это.

Ривлин официально поручает Ганцу выполнить задание по формированию правительства на церемонии в его резиденции в Иерусалиме. У Ганца будет 28 дней, и если он тоже потерпит неудачу, Ривлин может попросить Кнессет согласовать кандидатуру на пост премьер-министра.

Если это также не приведет к созданию нового правительства, Израиль может столкнуться с очередными выборами - третьими в течение года.


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