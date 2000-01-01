23.10 20:15 MIGnews.com

Официально: Ривлин поручил Ганцу софрмировать правительство

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Президент Реувен Ривлин поручил лидеру "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу сформировать правительство в среду вечером, 23 октября, после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил неспособности сделать это.Ривлин официально поручает Ганцу выполнить задание по формированию правительства на церемонии в его резиденции в Иерусалиме. У Ганца будет 28 дней, и если он тоже потерпит неудачу, Ривлин может попросить Кнессет согласовать кандидатуру на пост премьер-министра.Если это также не приведет к созданию нового правительства, Израиль может столкнуться с очередными выборами - третьими в течение года.