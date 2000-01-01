23.10 19:01 MIGnews.com

Ганц пригласил Ликуд на переговоры - Нетаниягу согласился

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В среду, 13 октября, партия "Кахоль Лаван" пригласила представителей "Ликуда" и премьер-министра Биньямина Нетаниягу на встречу для обсуждения правительства единства во главе с Бенни Ганцем. Президент Реувен Ривлин должен вручить председателю "Кахоль Лаван" мандат на формирование правительства.Нетаниягу ответил на запрос, повторив "свой призыв принять президентский план по созданию правительства широкого национального единства, которое является правительством, необходимым Израилю в настоящее время".Сообщается, что Нетаниягу согласился на встречу двух переговорных групп, настаивая на том, что его переговорщики будут представлять весь правый и религиозный блок во главе с "Ликудом". Ранее сегодня Нетаниягу и правый блок согласились, что они продолжат обсуждение по коалиции как единый блок, и не будут проводить индивидуальные встречи с представителями "Кахол Лаван".