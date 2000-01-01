23.10 18:04 MIGnews.com

Мандат у Ганца: Нетаниягу обсудил стратегию с правым блоком

Another fealty meeting taking place now between @netanyahu and the leaders of the Bloc of 55 pic.twitter.com/hjikGvsais — Raoul Wootliff (@RaoulWootliff) 23 октября 2019 г.

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Лидеры правого блока встретились в среду, 23 октября, с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, в преддверии вручения мандата на формирования правительства главному оппоненту Бенни Ганцу. Президент Реувен Ривлин должен вручить мандат председателю "Кахоль Лаван" в 20:00.Лидер "ШАС" Арье Дери также присутствовал на встрече. В прошлом Дери отправлял бывшего министра Ариэля Атиаса на его место для подобных встреч.Нетаниягу обсудил стратегию правого блока с лидерами партии.Аелет Шакед из "Ха Ямин ха Хадаш" сказала перед собранием: "Правый блок силен и стабилен. Чем раньше они поймут это в "Кахоль Лаван", тем скорее мы сэкономим драгоценное время". Нафтали Беннетт добавил: "Граждане Израиля завершили праздничные каникулы и вернулись к работе, но, похоже, что только политики все еще в отпуске. Мы сделаем все возможное, чтобы сформировать широкое правительство и предотвратить выборы".