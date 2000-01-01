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`Кахоль Лаван` готовится к получению мандата | Фото:23.10 15:22   MIGnews.com

"Кахоль Лаван" готовится к получению мандата

Лидеры левоцентристской партии "Кахоль Лаван" встретились в среду, 23 октября, чтобы обсудить планы по формированию нового коалиционного правительства, всего за несколько часов до того, как президент Реувен Ривлин предоставит мандат председателю партии Бенни Ганцу.

Бенни Ганц, Габи Ашкенази, Яир Лапид и Моше Яалон собрались в среду днем, чтобы обсудить планы по преодолению политического тупика и формированию нового правительства.

"Всего за несколько часов до того, как мы получим мандат, мы готовимся и намерены сформировать ответственное правительство, которое будет подотчетно общественности и миссии, которую мы взяли на себя - правительство для народа Израиля", - сказал Яалон.

В 20:00, в среду, президент Израиля Реувен Ривлин официально вручит Ганцу мандат для формирования следующего правительства. У него будет 28 дней, чтобы собрать воедино коалиционное правительство при поддержке не менее 61 депутата Кнессета.

После того, как премьер-министру Биньямину Нетаниягу не удалось заручиться поддержкой "Кахоль Лаван" в создании правительства единства, он вернул мандат Ривлину в понедельник вечером.


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