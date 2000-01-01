23.10 15:01 MIGnews.com

Сирия: российские силы направляются к границе с Турцией

Russian Military Police cross the Euphrates River and enter northern Syria "as part of the agreement between Vladimir Putin and Recep Tayyip Erdogan," state TV reports. pic.twitter.com/ilV4xtQs7g — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) 23 октября 2019 г.

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Российские силы пересекают реку Евфрат в Сирии и направляются к границе с Турцией, сообщают государственные СМИ в среду, 23 октября, в рамках соглашения о выводе курдских сил.Телеканал "Россия-24" и информационное агентство ТАСС процитировали министерство обороны, заявив, что колонна российской военной техники пересекла реку в полдень (09:00 по Гринвичу) и "продвинулась к сирийско-турецкой границе".Российские военные и сирийские пограничники "содействуют выведению" бойцов Курдского народного подразделения защиты (YPG) и их вооружения в пределах 30 километров от турецко-сирийской границы.Выведение сил должно быть завершено в течение 150 часов. Соглашение было достигнуто после переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным во вторник в России.Оно также предусматривает, что Турция сохранит "безопасную зону" внутри Сирии длиной около 120 километров. Россия и Турция со временем начнут совместное патрулирование вдоль зоны.