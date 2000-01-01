Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сирия: российские силы направляются к границе с Турцией | Фото:23.10 15:01   MIGnews.com

Сирия: российские силы направляются к границе с Турцией

Российские силы пересекают реку Евфрат в Сирии и направляются к границе с Турцией, сообщают государственные СМИ в среду, 23 октября, в рамках соглашения о выводе курдских сил.

Телеканал "Россия-24" и информационное агентство ТАСС процитировали министерство обороны, заявив, что колонна российской военной техники пересекла реку в полдень (09:00 по Гринвичу) и "продвинулась к сирийско-турецкой границе".

Российские военные и сирийские пограничники "содействуют выведению" бойцов Курдского народного подразделения защиты (YPG) и их вооружения в пределах 30 километров от турецко-сирийской границы.



Выведение сил должно быть завершено в течение 150 часов. Соглашение было достигнуто после переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным во вторник в России.

Оно также предусматривает, что Турция сохранит "безопасную зону" внутри Сирии длиной около 120 километров. Россия и Турция со временем начнут совместное патрулирование вдоль зоны.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:02
Под Иерусалимом найдена церковь византийской эпохи
15:33
Партия Эрдогана: евреи и христиане не могут быть союзниками
15:22
"Кахоль Лаван" готовится к получению мандата
15:10
Создана структура, которая будет заниматься Brexit
14:52
Аббас получил поддержку по вопросу выборов, с ХАМАС или без
14:31
Королева красоты Ирана просит защиты: они убьют меня
14:12
Курд пытался себя сжечь под зданием штаб-квартиры ООН
13:55
Израиль благодарит Чешскую Республику за важную резолюцию
13:34
Ашкелон: Мать подозревается в причастности к смерти младенца
13:34
Тегеран оценил решения Путина и Эрдогана по Сирии
13:16
Во Франции спецназ начал осаду музея  
13:11
Контейнер с 39 трупами нашли в Англии
12:50
Иран рассматривает возможность обмена заключенными с США
12:30
Каир остановился из-за тропического шторма
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus